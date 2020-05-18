Son dakika! ABD'den yurda dönen aile konuştu: Biz ABD'yi gözümüzde çok büyütmüşüz...

Son dakika haberi; Koronavirüs salgınının patlak vermesinin ardından ABD'de mahsur kalan Kelleci ailesi yaşadıklarını anlattı. Emel Kelleci "Biz Amerika'yı gözümüzde çok büyütmüşüz. Sağlık yönünden Türkiye'nin çok gerisinde... İlaç almakta bile güçlük çektik" dedi. ABD'de mahsur kalan Gaziantepli aile Türk Hava Yolları'nın özel seferiyle yurtlarına döndü.

Torunlarını ziyaret etmek için ABD'ye gittiler, salgın patlak verince 1,5 ay boyunca mahsur kaldılar.

Gaziantepli Emel ve Mehmet Kelleci çifti, Türk Hava Yollarının ikinci kez New York'tan düzenlediği özel seferle yurtlarına döndü.

Kelleci ailesi,seyahat öncesinde ABD'de yaşadıklarını anlattı.

Emel Kelleci, "Diyabet hastasıyım, ilaç bulmakta bayağı zorlandım ve bulamayacağım diye çok korkuya kapıldım. Halbuki Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye, değil kendi vatandaşına yabancılara bile anında her şeyi temin eden bir ülke... Biz Amerika'yı gözümüzde çok büyütmüşüz. sağlık sistemi yönünden Türkiye'nin çok gerisinde..." dedi.

77 yaşındaki Mehmet Kelleci ise uçağa binmeden önce ülkesine kavuşacak olmanın heyecanını yaşadı.

Kelleci, "Her zaman biz, başka zamanlarda, büyük ülkelerin kendi vatandaşlarını böyle durumlarda taşıdığını televizyonlarda, haberlerde duyar imrenirdik. Ülkemizin idarecileri sayesinde bu beladan da inşallah kurtulacağız. Yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Var olsun Türkiye..." sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.