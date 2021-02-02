Son dakika haberi... Ege Denizi'nde dün peş peşe depremler oldu. İzmir beşik gibi sallandı. Bölgede 42 dakika içinde 4'ün üzerinde 4 sarsıntı oldu. İzmir'deki deprem İstanbul depremine dair soruları da gündeme getirdi. Peki İstanbul'da riskli bölgeler nereler ve ne gibi önlemler alınmalı? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener yanıtladı.

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde dün peş peşe depremler oldu. İzmir beşik gibi sallandı. Bölgede 42 dakika içinde 4'ün üzerinde 4 sarsıntı oldu. İzmir'deki deprem İstanbul depremine dair soruları da gündeme getirdi. Peki İstanbul'da riskli bölgeler nereler ve ne gibi önlemler alınmalı? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener yanıtladı.