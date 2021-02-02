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Son dakika: A Haber deprem izleme merkezinde! İstanbul'da hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Haluk Özener yanıtladı

A Haber
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Giriş: 02.02.2021 12:34
Güncelleme:02.02.2021 12:34
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde dün peş peşe depremler oldu. İzmir beşik gibi sallandı. Bölgede 42 dakika içinde 4'ün üzerinde 4 sarsıntı oldu. İzmir'deki deprem İstanbul depremine dair soruları da gündeme getirdi. Peki İstanbul'da riskli bölgeler nereler ve ne gibi önlemler alınmalı? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener yanıtladı.

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde dün peş peşe depremler oldu. İzmir beşik gibi sallandı. Bölgede 42 dakika içinde 4'ün üzerinde 4 sarsıntı oldu. İzmir'deki deprem İstanbul depremine dair soruları da gündeme getirdi. Peki İstanbul'da riskli bölgeler nereler ve ne gibi önlemler alınmalı? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener yanıtladı.

Son dakika: A Haber deprem izleme merkezinde! İstanbulda hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Haluk Özener yanıtladı SON DAKİKA: A HABER DEPREM İZLEME MERKEZİNDE! İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELER RİSKLİ? PROF. DR. HALUK ÖZENER YANITLADI
Son dakika: İzmir’deki depremler ne anlama geliyor? Ege’deki art arda depremler neyi işaret ediyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haberde yanıtladı SON DAKİKA: İZMİR'DEKİ DEPREMLER NE ANLAMA GELİYOR? EGE'DEKİ ART ARDA DEPREMLER NEYİ İŞARET EDİYOR? PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY A HABER'DE YANITLADI
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