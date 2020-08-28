Koronavirüsle birlikte asıl sürecin başladığı ilk günden beri merak edilen ve sorulan bir soru var. Koronavirüse yakalanıp iyileşen bir kişi daha sonra tekrar virüse yakalanabilir mi? Son dönemde 2. kez koronaya yakalananların sayısı artıyor. Peki bunun nedeni ne? İyileşen neden yeniden Kovid-19’a yakalanıyor? Tekrar enfeksiyonlar bir istisna mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Tekrar hastalanabiliriz" dedi.

Koronavirüsle birlikte asıl sürecin başladığı ilk günden beri merak edilen ve sorulan bir soru var. Koronavirüse yakalanıp iyileşen bir kişi daha sonra tekrar virüse yakalanabilir mi? Son dönemde 2. kez koronaya yakalananların sayısı artıyor. Peki bunun nedeni ne? İyileşen neden yeniden Kovid-19'a yakalanıyor? Tekrar enfeksiyonlar bir istisna mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TEKRAR HASTALANABİLİRİZ

Koronavirüsün çok değişik versiyonları olduğunu belirten Öztürk, "Kovid-19 şu anda 8 aydır bildiğimiz bir hastalık. Bu hastalığın belli bir süre bağışıklık sağlayabileceği ve bunun da daha çok benzediği Sars ve Mers gibi biraz daha uzun birkaç yıl olabileceği konusunda görüşler vardı. Hong Kong'dan bildirilen son vaka bilimsel olarak tam dökümante edilen bütün izahları ortaya konan bir vaka. Mart başlarında geçiyor daha sonra İspanya ziyaretinden sonra ülkeye girişte yapılan test pozitif gözüküyor. Ama belirtileri yok. Şu anda almamız gereken yegane ders hastalığı geçirdik diye emniyette değiliz korunma tedbirlerine aynen devam edeceğiz. Çünkü tekrar hastalanabiliriz." ifadelerini kullandı.