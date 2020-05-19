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Son dakika: 19 Mayıs'ın 101. yılında 101 motosikletle İstanbul turu |Video
Son dakika haberi... İstanbul Dolmabahçe'den hareket eden 101 motosikletli polis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yola çıktı. Yunus polislerinden oluşan ekip 19 Mayıs'ın 101. yılında 101 motosikletle İstanbul turu yapıyor.
İstanbul Dolmabahçe'den hareket eden 101 motosikletli polis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yola çıktı. Yunus polislerinden oluşan ekip 19 Mayıs'ın 101. yılında 101 motosikletle İstanbul turu yapıyor.