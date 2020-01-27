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27.01.2020
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar anı kamerada! (VİDEO)
Son dakika haberi... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, intihar etti. İntihar eden kişinin cansız bedeni sahile çıkartıldı. Köprüdeki intihar olayı ise o sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde taksiden inen kişi köprüden atlıyor. İşte o anlar...
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