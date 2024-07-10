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Son dakika | 12 ilde zehir tacirlerine operasyon: 57 şüpheli gözaltına alındı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 10.07.2024 09:00
Son dakika haberi...12 ilde düzenlenen "NARKOÇELİK-26" operasyonlarında 426 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 915 bin 485 kök kenevir ve skunk, 2 milyon 512 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 57 şüpheli gözaltına alındı.
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