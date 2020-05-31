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Son dakika: 1 Haziran itibariyle nereler açılıyor? İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı |Video

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Giriş: 31.05.2020 11:53
Güncelleme:31.05.2020 11:53
Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüse karşı alınan tedbirler gevşetiliyor. Koronavirüs vakalarının azalması ile birlikte normalleşme sürecine geçmeye hazırlanan Türkiye için büyük gün 1 Haziran... Peki Türkiye'yi yeni normalde neler bekliyor? İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre nereler açılıyor? İşte yanıtı...
1 Haziran itibariyle nereler açılıyor?
1 Haziran itibariyle nereler açılıyor?
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