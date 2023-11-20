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Son 53 yılın en sıcak ekim ayı! Uzmanlardan su tasarrufu uyarısı

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Giriş: 20.11.2023 15:44
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ekim ayına ilişkin sıcaklık raporuna göre 2023 yılı ekim ayı, son 53 yılın en sıcak 7'nci ekim ayı olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar sıcaklık nedeniyle yağışın meydana geldiğini belirtti, su tasarrufu konusunda uyardı.
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