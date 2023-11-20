Son 53 yılın en sıcak ekim ayı! Uzmanlardan su tasarrufu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ekim ayına ilişkin sıcaklık raporuna göre 2023 yılı ekim ayı, son 53 yılın en sıcak 7'nci ekim ayı olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar sıcaklık nedeniyle yağışın meydana geldiğini belirtti, su tasarrufu konusunda uyardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN