22 Mart 2023, Çarşamba
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Son 22 yılın en kurak kış dönemi
Bugün dünya su günü. Ancak Türkiye, yağışsız geçen kış mevsiminin ardından son 22 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Peki kuraklık nasıl önlenecek? Hangi önlemler alınmalı? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve konuğu Prof. Dr. Barbaros Gönençgil aktardı.