21 Ağustos 2022, Pazar
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Son 21 yılda eğitimde neler değişti?
Son 21 yılda gerçekleştirilen yatırımlarla Türkiye’nin çehresi değişti. Her alanda olduğu gibi eğitimde de büyük bir dönüşüm yaşandı. A Haber ekibi, eğitimin dününü ve bugününü sizler için araştırdı.