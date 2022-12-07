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Son 20 yılda 6 milyar fidan toprakla buluştu! Zarar gören alanlara 25 milyon fidan dikildi

A Haber
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Giriş: 07.12.2022 16:43
Türkiye, “Yeşil Vatan” çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son 20 yılda 6 milyar fidan toprakla buluştu. Çeşitli nedenlerle zarar gören alanlara 25 milyon fidan dikildi. Hedef toprakla buluşan fidan sayısını 7 milyara ulaştırmak. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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