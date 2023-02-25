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Son 2 gündeki depremlerin anlamı ne? Neden beşik gibi sallanıyoruz?

A Haber
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Giriş: 25.02.2023 16:23
Hatay Defne'de 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde meydana gelen iki depreme yol açan Antakya fay kırığını A Haber ekrana taşıdı. Peki son günlerde yaşanan art arda depremler ne anlama geliyor? Depremlerle kırılan faylar yeni depremleri tetikler mi? Döver Köyü’nde A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir önemli değerlendirmelerde bulundu.
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