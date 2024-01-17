17 Ocak 2024, Çarşamba
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Solunum yolu enfeksiyonunda artış! Enfeksiyon artışındaki sebep ne, hangi önlemler alınmalı?
Son zamanlarda pek çok virüsün ortada dolandığı belirtiliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonunda neden artış yaşandığıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamada bulundu. A Haber canlı yayınında Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Bülent Şahin konuyu değerlendirdi. İşte haberin detayları...
"İçinde bulunduğumuz kış aylarında, bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar, ülkemize mahsus değil. Kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde durum benzer şekilde. Mevsim şartları nedeniyle beklenen sonuç bu olduğu için, endişe edilecek bir durum yok. Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20'ye yakın artış olduğunu söyleyebiliriz. En sık grip yani influenza, sonra RSV ve covid görülmektedir."
FAHRETTİN KOCA
SAĞLIK BAKANI