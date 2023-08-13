Solak olmak ayrıcalık mı?

Dünyada her yıl 13 Ağustos, Solaklar Günü olarak kutlanıyor. Solaklar da bu günde kendilerini 'solak olduğu için' daha 'ayrıcalıklı' görüyor. Peki solaklık neye göre belirleniyor? Sol elini ve sağ elini kullananlar arasında fark var mı? Detaylar haberimizde...

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