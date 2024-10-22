22 Ekim 2024, Salı
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Sol gözüne kaçan Japon yapıştırıcısı hastanelik etti
Gümüşhane'de yaşayan bir kişinin sol gözüne Japon yapıştırıcı kaçması sonucu gözünü açamaz hale gelerek hastanelik oldu. Trabzon'da müdahale edilen hasta yapılan tedavinin ardından tekrar sağlığına kavuştu.