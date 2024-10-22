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Sol gözüne kaçan Japon yapıştırıcısı hastanelik etti

Sol gözüne kaçan Japon yapıştırıcısı hastanelik etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 22.10.2024 09:47
Gümüşhane'de yaşayan bir kişinin sol gözüne Japon yapıştırıcı kaçması sonucu gözünü açamaz hale gelerek hastanelik oldu. Trabzon'da müdahale edilen hasta yapılan tedavinin ardından tekrar sağlığına kavuştu.
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