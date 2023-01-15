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Sokakta gören telefona sarıldı! Ayağının altındaki detay dikkat çekti

İHA
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Giriş: 15.01.2023 11:51
Sivas'ta sokakta şaşırtıcı manzara ile karşılaşan vatandaşlar görüntülemek için hemen cep telefonlarına sarıldı. Hareket ediyor, kükrüyor ve ağzından alev püskürtüyor... İşte o anlar...
Gören telefona sarıldı! Ayağında... GÖREN TELEFONA SARILDI! AYAĞINDA...

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