22 Kasım 2023, Çarşamba
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Sokak üzerinde küfürleşme kavgasında silah konuştu: Vurulma anı kamerada
Antalya’da iki kişinin sokak üzerindeki küfürlü tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi tabancadan çıkan kurşunla kalçasından yaralandı. Kaçan şahıs Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, vurulan şahsın sekerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.