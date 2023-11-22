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Sokak üzerinde küfürleşme kavgasında silah konuştu: Vurulma anı kamerada

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Giriş: 22.11.2023 13:17
Antalya’da iki kişinin sokak üzerindeki küfürlü tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi tabancadan çıkan kurşunla kalçasından yaralandı. Kaçan şahıs Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, vurulan şahsın sekerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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