Sokak satıcılarına büyük darbe: 12 şahıs tutuklandı

Giriş: 02.10.2025 12:47
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli ve Sakarya'da sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel Harekat ve İHA destekli baskınlarda 14 şüpheli yakalanırken, 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
