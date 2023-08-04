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Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' demişti paketlendi!

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Giriş: 04.08.2023 13:09
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında 'Uyuşturucu satıyorum' ifadelerini kullanan U.A. isimli kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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