15 Ocak 2023, Pazar
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Sokak ortasındaki kavgayı izlerken canından oluyordu o anlar kamerada!
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etmeye başlayan iki grup, birbirlerine acımasızca vurmaya başladı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlarda olan biteni anlamaya çalıştı. O sırada taraflardan biri kavga ettiği kişilere doğru yerde bulduğu fayansı fırlattı. Fayans ise esnafı kıl payı geçerek dükkanda paramparça oldu.