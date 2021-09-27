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Sokak ortasında uyuşturucu satışı yapan şahıslara polis baskını

İHA
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Giriş: 27.09.2021 09:34
Beyoğlu'nda sokak ortasında kuyruk oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapan onlarca kişi cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 60 ayrı adrese eş zamanlı operasyon başlattı. Beyoğlu'nda uyuşturucu tacirlerinin sokak ortasında kuyruk oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapan onlarca kişi cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Uyuşturucu kuyruğu ve alışverişi kamerada

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların sokak ortasında uyuşturucu kuyruğu oluşturduğu ve ardından para ve uyuşturucu alışverişi yaptıkları görülüyor. İstanbul Beyoğlu merkezli 60 ayrı adreste 56 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri destek verirken havadan polis helikopteri de katıldı. Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Beyoğlu İstiklal Mahallesi Büyük Yokuş Sokak'ta bulunan müstakil 4 daireye yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şahıs gözaltına alındı. Narkotik köpekleri yardımıyla adresler didik didik arandı. Yapılan aramalar neticesinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
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