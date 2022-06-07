07 Haziran 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sokak ortasında ölü bulunmuştu! Aylin Arslan’ın sır ölümünden görüntünler ortaya çıktı
Hatay Samandağı'nda bugün sabah saatlerinde 25 yaşındaki Aylin Arslan sokak ortasında ölü bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından sır perdesi açılmaya başladı. Genç kadının ölüm sebebi çevredeki güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. İşte genç kadının vahşete düşüren ölüm anı...