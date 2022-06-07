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Sokak ortasında ölü bulunmuştu! Aylin Arslan’ın sır ölümünden görüntünler ortaya çıktı

İHA
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Giriş: 07.06.2022 16:50
Hatay Samandağı'nda bugün sabah saatlerinde 25 yaşındaki Aylin Arslan sokak ortasında ölü bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından sır perdesi açılmaya başladı. Genç kadının ölüm sebebi çevredeki güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. İşte genç kadının vahşete düşüren ölüm anı...
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