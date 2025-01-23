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Sokak ortasında oğlu öldürülen kadın: Oğlum gencecikti, gurbetteydi

Sokak ortasında oğlu öldürülen kadın: Oğlum gencecikti, gurbetteydi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.01.2025 15:17
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 30 yaşındaki gencin sokak ortasında tabancayla öldürülmesine ilişkin yargılanan 3 sanık yeniden mahkeme karşısına çıktı. Sanıkların en ağır cezayı almasını isteyen maktulün annesi, "Caniler oğlumu katletti. Oğlum gencecikti, gurbetteydi. Narin'in katillerine nasıl ceza verildiyse oğlumun katillerine de en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Ben oğlumu istiyorum. Oğlumu 15 kurşunla öldürdüler" dedi.
Sokak ortasında oğlu öldürülen kadın: Oğlum gencecikti, gurbetteydi
Sokak ortasında oğlu öldürülen kadın: Oğlum gencecikti, gurbetteydi
Sokak ortasında oğlu öldürülen kadın: Oğlum gencecikti, gurbetteydi
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