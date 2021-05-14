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Sokak ortasında mermiler konuştu! Husumetli iki grup ortalığı kan gölüne çevirdi

DHA
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Giriş: 14.05.2021 08:51
Güncelleme:14.05.2021 08:57
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, husumetli 2 grubun arasında çıkan pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı. Yaralılardan birinin ekmek almaya giderken kavganın ortasında kaldığı öğrenilirken, olay yerinde yapılan incelemede 80 boş kovan bulundu.
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