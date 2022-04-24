24 Nisan 2022, Pazar
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Sokak ortasında korkunç cinayet! Sakarya'da dehşet anları kamerada
Sakarya’nın Erenler ilçesinde tartıştığı kişi tarafından vurularak ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti. Silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.