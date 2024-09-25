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Sokak ortasında kavga ettiler aynı bıçakla birbirlerini yaraladılar

Sokak ortasında kavga ettiler aynı bıçakla birbirlerini yaraladılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 20:41
Karaman’da sokak ortasında kavgaya tutuşan 2 kişi aynı bıçakla birbirlerini ağır yaraladı.
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Sokak ortasında kavga ettiler aynı bıçakla birbirlerini yaraladılar
Sokak ortasında kavga ettiler aynı bıçakla birbirlerini yaraladılar
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