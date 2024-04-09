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Sokak ortasında kadınlar saç saça baş başa girdi: Erkekler zor ayırdı

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Giriş: 09.04.2024 15:26
Sakarya’da sokakların adeta boks ringine döndüğü iki ayrı kavga cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi. Adapazarı’nda kadınların saç saça baş başa girerek sokağı birbirine kattığı kavga çevredekilerin araya girmesi ile sonlanırken, Serdivan’da iki grup arasında çıkan kavgada ise yumruk ve tekmeler havada uçuştu.
Kadınlar saç saça baş başa girdi: Erkekler zor ayırdı
Kadınlar saç saça baş başa girdi: Erkekler zor ayırdı
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