16 Eylül 2023, Cumartesi
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Sokak ortasında kadını darp edip, zorla araca bindirdiler
Ataşehir'de iki şahıs, sokak ortasında tartıştıkları kadını darp etti. Vatandaşların araya girmeye çalıştığı kavgada saldırganlar çevreye hakaretler savururken, şahıslar darp ettiği kadını zorla araca bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.