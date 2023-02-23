23 Şubat 2023, Perşembe
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Sokak ortasında görünce gözlerine inanamadılar! Balıkçı ağıyla yakalandı
Türkiye'de sıklıkla görmeye alışkın olsak da nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku bu kez Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ortaya çıktı. Yavru olduğu belirlenen fok, vatandaşlar tarafından balıkçı ağıyla yakalanarak denize bırakıldı. O anlar görüntüsü büyük ilgi gördü.