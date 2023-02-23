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Sokak ortasında görünce gözlerine inanamadılar! Balıkçı ağıyla yakalandı

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Giriş: 23.02.2023 13:31
Türkiye'de sıklıkla görmeye alışkın olsak da nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku bu kez Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ortaya çıktı. Yavru olduğu belirlenen fok, vatandaşlar tarafından balıkçı ağıyla yakalanarak denize bırakıldı. O anlar görüntüsü büyük ilgi gördü.
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