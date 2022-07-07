07 Temmuz 2022, Perşembe
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Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Şiddeti gören esnaf saldırganın burnunu kırdı
Fatih'te bir kişi, otomobilinden inen yabancı uyruklu kadını takip etti, sokak ortasında döverek dehşeti yaşattı. Kadına şiddeti gören esnaf saldırgan adama yumruk atarak burnunu kırdı.