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Sokak ortasında bir kişiyi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi devam etti

İHA
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Giriş: 22.09.2021 10:26
Bayrampaşa’da kafasında motosiklet kaskı olan bir şahıs, market önünde oturan Libyalı bir kişinin yanına gelerek yakın mesafeden bacağına ateş edip kaçtı. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafasında motosiklet kaskı olan saldırgan, henüz bilinmeyen bir sebeple, arkadaşlarıyla bir marketin önünde oturan Libya uyruklu bir kişinin yanından geçiyormuş gibi yapıp yürümeye devam etti. Libyalı şahsın önüne gelen kasklı saldırgan, elindeki tabanca ile yakın mesafeden ateş edip olay yerinden kaçtı. Libyalı şahsın arkadaşları bir süre saldırganı yakalamak için çabalasa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kasklı saldırganın dehşet saçtığı anlar kamerada

Bayrampaşa'da motosiklet kasklı şahsın market önünde oturan şahsı tabancayla vurduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kasklı şahsın oturanların yanına doğru gelip ateş ederek kaçtığı görülüyor.

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