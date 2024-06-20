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Sokak ortasında bir anda kavgaya tutuştular! Sevgilisinin üstünü paramparça etti

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 20.06.2024 13:20
İstanbul'da genç bir kadın kendisini aldatan erkek arkadaşına saldırdı. Hıncını alamayınca sevgilisinin üstünü parçaladı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Bir vatandaş, "sanki başka kadın yok, bu ne ya" ifadelerini kullandı.
Sevgilisinin üstünü paramparça etti
Sevgilisinin üstünü paramparça etti
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