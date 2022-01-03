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Sokak köpeklerinin yaraladığı 10 yaşındaki Ramazan’ı esnaf süpürge fırçasıyla kurtardı

DHA
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Giriş: 03.01.2022 16:06
Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan Ramazan Aslan'ı (10), esnaf Murat Çetin'in süpürge fırçası ile kurtardığı ortaya çıktı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ramazan Aslan, 5-6 köpek kovaladı. Kaçamadım. Canım çok yandı dedi.

Altındağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Ramazan Aslan, evinin yakınında gezdiği sırada 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yere düşerek köpeklerin arasında kalan Ramazan, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Bacağından ve kolundan yaralanan Ramazan Aslan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

'KÖPEKLER KOVALIYORDU, SÜPÜRGE FIRÇASI İLE KOŞTUM'

Ramazan Aslan'ı, köpeklerin arasından esnaf Murat Çetin'in (43) kurtardığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda elindeki süpürge fırçasıyla köpekleri uzaklaştıran Murat Çetin, Ramazan Aslan'ı evinde ziyaret etti. Küçük çocuk ve ailesine 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Murat Çetin, Ramazan?ın çığlıklarını duyup, yardıma koştuğunu belirterek, Çocuğu köpekler kovalıyordu, düştüğünü gördüm. Ben de süpürgenin fırçasını alıp peşinden koştum. Köpekler dağılmaya başladı. Çocuğun bacağında ve baldırında parmak büyüklüğünde açıklıklar vardı. Mahalleli olarak bıktık. Hiç kimse çocuğunu sokağa çıkaramıyor. Köpekler sürekli saldırıyor. Biz defalarca gerekli mercilere şikayette bulunduk. Geliyorlar, işlem yapıp gidiyorlar. Köpekleri toplamıyorlar dedi.

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