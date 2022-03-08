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Sokak köpeklerinden kaçan üniversite öğrencisine otomobil çarptı

DHA
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Giriş: 08.03.2022 11:31
Isparta'da sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan üniversite öğrencisi Rabia Kallı'nın tedavisi sürüyor. Köpeklerin tehlike arz ettiğini dile getiren baba Kallı, "Kızım yoğun bakımda. Köpekleri severiz ama aileleri ciddi şekilde üzmeye başladı." dedi.
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