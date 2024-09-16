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Sokak köpekleri yolda yürüyen adama saldırdı!

Sokak köpekleri yolda yürüyen adama saldırdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 18:57
Sokak köpeklerinin saldırılarına bir yenisi daha Ordu’da eklendi. Dün gece saatlerinde edinilen bilgiye göre, Nuh Ç. isimli şahıs, sokakta yürüdüğü esnada, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sokakta bulunan 4 köpekten 3'ü şahsın üzerine yürüdü, 2'si ise saldırdı. Adam bağırarak yardım istedi bu esnada köpeklerin kol ve bacak kısmından yakaladığı Nuh Ç. yere düştü. Mahalle sakinlerinin bağırması üzerine köpekler olay yerinden uzaklaştı. Şahsın kaldırımda oturduğu esnada yeniden gelen köpekler, bu sefer şahsın üzerine koştu. Köpekleri fark eden Nuh Ç. olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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