21 Temmuz 2023, Cuma
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Sokak köpekleri için yeni karar! İstanbul Valiliği, 39 ilçeye sokak köpeklerine ilişkin yazı gönderdi
İstanbul Valiliği, 39 ilçeye sokak köpeklerine ilişkin yazı gönderdi. Hayvanları Koruma Kanunu'nun gereğince uygulanması talep edildi. Sokak hayvanlarının rehabilitasyon merkezlerine götürülmesi talimatı verildi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.