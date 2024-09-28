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Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Erüstün: Parçalanmaktan zar zor kurtulduk

Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Erüstün: Parçalanmaktan zar zor kurtulduk

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 15:15
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde köpeğini gezdirmek amacıyla dışarı çıktığı esnada başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Gürsu Erüstün; “Köpeğimi ihtiyaçları için dışarı çıktığımda saldırıya uğradım. Çok şükür ki sürü halinde değildi, tek başına yakaladı bizi. Ben de ısırık aldım, şu an Kuduz tedavisi görüyorum. Motokuryenin kornası belki de canımızı kurtardı” dedi.
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