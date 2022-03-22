22 Mart 2022, Salı
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Sokak köpeğinden kaçarken kamyonun ezdiği Mahra'nın yaşam savaşı sürüyor
Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yolda kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin Pınar'ın (9) kalbi, böbrekleri ve karaciğeri, ilaçla çalıştırılabiliyor. Uyutulmaya devam edilen Mahra'nın ailesi, detaylı beyin MR'ının sonucunu bekliyor.