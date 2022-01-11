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Sokak köpeği yüzünden okula gidemedi! Aç kalan sokak köpekleri saldırganlaşıyor

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Giriş: 11.01.2022 10:42
İzmir Menderes'teki Çatalca Mahallesi sakinleri, hırçınlaşan köpekler yüzünden adeta sokağa çıkamaz hale geldi. Hatta çocuklar bile okula gidemiyor. Bir aile çocuğu devamsızlık yüzünden açığa alınınca soluğu belediyede aldı. Ama belediyenin tutumu tam bir hayal kırıklığı.
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Sokak köpeği yüzünden okula gidemedi!
Sokak köpeği yüzünden okula gidemedi!
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