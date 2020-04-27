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Sokak kısıtlaması sonrası İstanbul'da bu sabah | Video
Dört günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da araçlar ve işe gidenler yola çıktı. Dört günlük yasakta trafik yoğunluğu haritasında yüzde 1'lere düşen trafik, pazartesi sabahı saat 08.00 itibariyle yüzde 11'leri buldu. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan yollar, yasağın kalkmasının ardından normale döndü. .
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