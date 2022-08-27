27 Ağustos 2022, Cumartesi
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Sokak kedisine terlik fırlattı!
İstanbul’da bir sitede, apartmandan çıkan bir kişi kapı kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu. Kedi aldığı darbenin etkisiyle korkuyla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.