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Sokak hayvanlarını sahiplenen Fenerbahçe liseli gençlere Tuba Durgut ve Hilmi Türkmen'den tam destek

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Giriş: 04.05.2023 14:59
Fenerbahçe Lisesinin öğrencileri sokakta buldukları kedi ve köpekleri sahiplenerek okul idaresinin de desteğiyle okullarında oluşturdukları uygun alanlarda can dostlarımıza gereken ilgiyi gösteriyorlar. Okulun hayvansever kulübü öncülüğünde başlatılan proje ile gençler ilk etapta 3 köpek ve 4 kediyi okullarında koruma altına alarak temel ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar.
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