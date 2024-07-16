16 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Sokak hayvanları teklifi Meclis'te

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.07.2024 15:55
Sahipsiz hayvan popülasyonunu kontrol altına alacak yasa teklifi Meclis'e sunuldu. TBMM'ye sunulan 17 maddelik kanun teklifinde neler var? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sokak hayvanları teklifi Meclis’te
Sokak hayvanları teklifi Meclis'te
Sel felaketi! Otomobil ve traktörler sürüklendi
Sel felaketi! Otomobil ve traktörler sürüklendi
Vecihi Hürkuş’un vefatının 55. yılı!
Vecihi Hürkuş’un vefatının 55. yılı!
Karadeniz’de çay hasadında 2. sürgün
Karadeniz'de çay hasadında 2. sürgün
Başıboş köpeklerle ilgili ürküten tablo!
Başıboş köpeklerle ilgili ürküten tablo!
Beton mikseri kazası! İşte istenen ceza
Beton mikseri kazası! İşte istenen ceza
Dev çekirge ile sohbet gülümsetti
Dev çekirge ile sohbet gülümsetti
Erzurum’da sel felaketi
Erzurum'da sel felaketi
Elektrik faciasında 35 gözaltı kararı
Elektrik faciasında 35 gözaltı kararı
ALS hastaları için umut ışığı!
ALS hastaları için umut ışığı!
Sürücüler şaştı kaldı
Sürücüler şaştı kaldı
En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olacak!
En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olacak!
Daha Fazla Video Göster