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Sokak hayvanları nasıl sahiplenilir?

A Haber
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Giriş: 08.06.2022 14:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz ve Konya'yı sokak hayvanları konusunda örnek gösterdi. Peki sokak hayvanları nasıl sahiplenilir? Barınakta hayvanseverlere nasıl kolaylık sağlanıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç Beykoz'daki barınaktan aktardı.
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