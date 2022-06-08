Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz ve Konya'yı sokak hayvanları konusunda örnek gösterdi. Peki sokak hayvanları nasıl sahiplenilir? Barınakta hayvanseverlere nasıl kolaylık sağlanıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç Beykoz'daki barınaktan aktardı.

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