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Sokak hayvanları için konulan su ve mamaları döken komşusu çıktı

İHA
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Giriş: 15.09.2021 09:46
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde hayvanseverler tarafından mahalleye bırakılan kedi ile köpek mamalarına ve su kaplarına önce tekme vurarak döktüğü ardından ise su ile temizlediği kişinin karşı komşusu olduğu iddia edildi. Hayvansever üniversite öğrencisi tarafından kaydedilen görüntülerde komşunun çöp kenarına kaplarla bırakılan mama ve suyu tekmeleyerek döktüğü görüldü. Olay, Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, mahallede yaşayan hayvanseverler kedi ile köpeklere kaplara mama ve su bırakmaya başladı. Mahalleli belirli bir zaman sonra bırakılan mamaların ve suyun sürekli döküldüğünü fark etti. Durumundan şüphelenen hayvansever üniversite öğrencisi Bilge Sümeyye Demir, çöp kenarına bıraktığı mamayı ve suyu gözlemlemeye başladı. Köpek ve kedilerin mamayı yediği esnada tekme ile döken kişinin karşı komşusu Melih Ö. olduğunu fark etti. Olayı görüntüleyen hayvansever Demir ve annesi Deniz Sezer ile birlikte komşusunu uyardı. Uyarılara rağmen halen davranışlarını devam ettiği görüldü. Bu duruma sinirlenen hayvansever Bilge Sümeyye Demir, cep telefonu kamerasıyla olayı görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
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