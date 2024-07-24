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Sokak hayvanları düzenlemesi | Hükümet vatandaşın imdadına yetişti! Bakan Yumaklı'dan net mesaj: Çözülecek

Sokak hayvanları düzenlemesi | Hükümet vatandaşın imdadına yetişti! Bakan Yumaklı'dan net mesaj: Çözülecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 10:51
Sahipsiz sokak köpekleri sorununa TBMM bünyesinde yasal düzenleme getiren hükümet, milyonlarca vatandaşının isteğini yerine getirerek kamusal vicdana su serpti. Bakan Yumaklı sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada "(Sahipsiz köpek sorunu) Hükümetimiz bu konuda kararlı, Meclisimiz gereğini yapıyor, toplumun her kesiminden insanı mağdur edecek bu husus çözülecek." dedi.
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