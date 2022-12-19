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Sokağın ortasında duran köpeği ezip kaçtı! Köpek olay yerinde can verdi

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 11:10
İstanbul Arnavutköy'de bir sürücü, sokağın ortasında duran köpeği ezdi. Şoför yerde kıvranan köpeği görmesine rağmen araçtan inmeyerek yoluna devam etti. O sürücü, yakalandı.
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