Sokağın ortasında duran köpeği ezip kaçtı! Köpek olay yerinde can verdi

İstanbul Arnavutköy'de bir sürücü, sokağın ortasında duran köpeği ezdi. Şoför yerde kıvranan köpeği görmesine rağmen araçtan inmeyerek yoluna devam etti. O sürücü, yakalandı.

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