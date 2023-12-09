Sokağı ringe çevirdiler o anlar kamerada

Olay, saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşmesiyle tekme ve yumruklar havada uçuştu. İki sürücünün kavgasını, çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Amatör kameraya yansıyan kavga sonunda sürücüler yollarına devam etti.