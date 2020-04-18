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18.04.2020

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul sessizliğe büründü | Video

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bu gece saat 00.00’dan itibaren ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sabahın ilk ışıkları ile havadan drone ile görüntülenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bomboş kaldığı görüldü.

İstanbul'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde ve sokaklar boş kaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise havadan çekilen görüntülerle en sakin günlerini yaşandığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün boş olduğu görülürken Mecidiyeköy E-5'te ise araçların parmakla sayılacak kadar az olduğu görüldü.

Öte yandan trafik polisi ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde geçmek isteyen araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptığı görüldü.

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