10 Temmuz 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sojida Kalandarova’dan acı haber! 'Asit dökmedim porçöz attım' demişti!
Denizli'de kıskançlık krizine giren sevgilisi tarafından üzerine asit dökülen Özbekistan uyruklu genç kadın, tedai gördüğü İzmir'deki hastanede 38 gün sonra hayatını kaybetti.