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Sojida Kalandarova’dan acı haber! 'Asit dökmedim porçöz attım' demişti!

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Giriş: 10.07.2022 14:17
Denizli'de kıskançlık krizine giren sevgilisi tarafından üzerine asit dökülen Özbekistan uyruklu genç kadın, tedai gördüğü İzmir'deki hastanede 38 gün sonra hayatını kaybetti.
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